Liveblog teruglezen: OM eist tien jaar cel tegen verdachte Frenzel J. voor dood Adyan Koeiman

Justitie heeft 10 jaar cel geëist tegen een Rotterdammer voor het doden van zijn ex-vriendin. Zij werd begin dit jaar gevonden in een huis aan de Mathenesserweg. Verdachte Frenzel J. heeft bekend dat hij de vrouw heeft gedood.

Volgens justitie was er geen vooropgezet plan om de vrouw om het leven te brengen. Daarom is er sprake van doodslag en geen moord.

De rechtszaak over de moord op de 41-jarige Adyan Koeiman gaat vrijdagochtend verder. De vrouw werd op 15 januari levenloos in haar appartement gevonden door een van haar kinderen.

Koeiman kwam door messteken om het leven. Ze was in haar rug en voorhoofd gestoken en haar hals was doorgesneden. De kinderen van Koeiman en haar vriend waren op dat moment in huis aanwezig. De 61-jarige Frenzel J. bekende in april de moord.

De J. is eerder veroordeeld voor geweld. Op Curacao is hij veroordeeld voor doodslag op zijn toenmalige vriendin.