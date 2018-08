Hoosbui maakt einde aan slaapfeestje 200 kinderen

De allerlaatste nacht van de Kinder Vakantie Spelen Spijkenisse is letterlijk in het water gevallen. Vlak na middernacht begon het zo hard te regenen dat de organisatie besloot alle tweehonderd kinderen op te laten halen.

Sinds 6 augustus bouwden, timmerden en zaagden zo'n tweehonderd kinderen in park Vogelenzang in Spijkenisse aan een timmerdorp om er uiteindelijk tijdens de allerlaatste nacht te kunnen slapen. Na de bonte avond op donderdag zwaaiden ouders hun kinderen uit en gingen de kinderen met slaapzak, rugtas en lekkernijen richting de hut, toen het begon te regenen.

De organisatie had de weersvoorspelling goed in de gaten gehouden, maar die spraken elkar ook een beetje tegen, zegt voorzitter René Goossens. "Er zou een millimeter regen vallen en dat was te overzien geweest. Maar juist toen alle ouders rond 23:00 uur afscheid namen, veranderden de voorspellingen."

Het begon te regenen en dat bleef maar doorgaan. "We werden erdoor overdonderd. Op een gegeven moment besloten we alle kinderen uit de hutten te halen en in de grote tent te verzamelen. Daar werd het toen heel gezellig, te gezellig", lacht Goossens.

Opwinding

Omdat de kinderen inmiddels niet meer zouden kunnen slapen van opwinding, maar vooral omdat de veiligheid niet kon worden gegarandeerd, werd het slaapfeestje afgelast.

"De hutten zelf hebben dakzeiltjes die wel wat regen tegengehouden. We hadden met zijn allen ook in de centrale tent kunnen slapen. Dat had prima gepast. Maar als kinderen naar de wc willen, kunnen ze uitglijden, in de modder terechtkomen en dan moeten ze vies en nat hun slaapzak in. Dat konden we niet laten gebeuren."

Er was geen enkel moment paniek, verzekert Goossens. "We hebben alle ouders gebeld en stuurden er nog via Twitter en Facebook een berichtje uit in de hoop het nieuws onder ouders sneller te verspreiden."

Verdrietig

Veel kinderen waren verdrietig dat ze naar huis moesten. "Dat is natuurlijk goed te begrijpen; twee weken lang hebben ze keihard hun best gedaan en op de laatste dag wanneer ze er eindelijk mogen slapen, moeten ze naar huis. Het was voor ons ook erg pijnlijk."

Om half drie 's nachts waren de laatste kinderen opgehaald en was het terrein leeg. Daarna hebben de medewerkers en vrijwilligers een kort nachtje gehad. Om 07:00 uur vrijdagochtend stonden ze weer klaar om de vrachtwagens en grijpers toegang te geven tot het terrein om alles leeg te halen en af te bouwen.

