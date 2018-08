Leefbaar wil ontslag ‘salafistische’ ambtenaren, geen steun andere partijen

Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf roept in raadsvragen het college op om per direct twee ambtenaren te ontslaan. Het gaat om twee medewerkers van het programmateam radicalisering bij Directie Veilig die streng-islamitische salafistische sympathieën zouden hebben volgens de partij.

Een van de ambtenaren is sinds 2014 bij de gemeente in dienst is om radicalisering te bestrijden. Hij adviseerde in het voorjaar van 2014 de Eindhovense stichting Al Waqf. Die organisatie zou een salafistenschool in Rotterdam-Zuid willen beginnen. Ook zou die organisatie haatpredikers naar Nederland willen halen. De andere ambtenaar is onder meer bestuurslid van de islamitische vereniging Ettaouhid.

Leefbaar wil ontslag van beide ambtenaren, maar krijgt hiervoor geen steun van andere partijen. “Deze twee mensen worden publiekelijk aan de schandpaal genageld met foto en al in de krant, zonder enig onderzoek. Dat vind ik kwalijk”, zegt CDA-raadslid Christine Eskes. Wel wil ze van burgemeester Aboutaleb weten of er radicale invloeden zijn op het stadhuis.

VVD-raadslid Tim Versnel wil eerst de reactie van het college afwachten voor hij een standpunt inneemt. Daarmee staat Leefbaar alleen op dit onderwerp. Voormalig VVD-raadslid en radicaliseringsexpert Maarten van de Donk van Radar vindt dat de ambtenaren 'onterecht door het slijk wordt gehaald'.

Karaktermoord

Andere partijen reageren nog feller op de aantijgingen. GroenLinks-fractievoorzitter Lies Roest spreekt van karaktermoord. “Het is schandalig dat Leefbaar en de Telegraaf ambtenaren zo door het slijk halen op basis van vage anonieme bronnen. Ik ben juist blij dat we ambtenaren hebben met een breed netwerk in de islamitische gemeenschap in Rotterdam”, zegt Roest.

Nourdin el Ouali van Nida overweegt juridische stappen tegen de publicatie in De Telegraaf. Ook wil hij Hoogwerf ter verantwoording roepen in de komende gemeenteraadsvergadering.