Wuytens: 'FC Twente-uit één van de mooiste wedstrijden' Dries Wuytens

Sparta begint vrijdagavond aan de Keuken Kampioen Divisie en de ploeg van trainer Henk Fraser kan direct vol aan de bak. In Enschede wacht FC Twente. "Ik denk één van de mooiste wedstrijden. In een groot stadion, een mooi stadion. Kunnen we ons gelijk meten met die ploeg", aldus zomeraanwinst Dries Wuytens.

De Rotterdammers hebben een goede voorbereiding achter de rug, met veel zeges. Toch verloor Frasers team de laatste twee vriendschappelijke duels, van SC Cambuur en Go Ahead Eagles. Wuytens denkt wel dat Sparta klaar is voor de competitiestart. De Belg verwacht veel van de sterke Keuken Kampioen Divisie. "Het is een mooie competitie. het is niet meer maar de Keuken Kampioen Divisie. Het is mooi en interessant geworden. Denk dat meer mensen gaan kijken." FC Twente - Sparta begint vrijdag om 20.00 uur.