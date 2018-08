Heftige beelden van verwoesting Rotterdam in nieuwe gametrailer Battlefield V

Tanks denderen door de straten van Rotterdam, soldaten rennen schietend en schreeuwend langs gele trams en over het puin van ingestorte gebouwen. Een treinstel bungelt van het oude station Blaak naar beneden. Van de Laurenskerk staat nog een half skelet overeind. In alle richtingen zijn explosies en strijdkreten te horen.

Spelontwikkelaar EA Games lanceerde donderdag een nieuwe trailer van Battlefield V, met daarin heftige beelden van de meidagen van 1940 in Rotterdam. De stad is een van de decors in de nieuwste versie van het computerspel.

Wie Battlefield V gaat spelen, krijg een bijzondere kijk op het Rotterdam van voor mei 1940. Toen station Blaak nog boven de weg hing en uitliep op de indrukwekkende bogen van de Maasbruggen.

De nieuwste trailer laat beelden zien van de stad tijdens het bombardement. Spelers van het spel moeten tegen elkaar vechten in Rotterdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Volgens de makers bij EA Games zit in het spel ook een educatief element: "We besloten om de locaties uit Battlefield 1942 niet opnieuw te bezoeken, maar andere plekken te verkennen en verhalen over de oorlog te vertellen die spelers misschien nog niet kenden."

Trailer: