Dordtse gin in trek bij mensen uit binnen- en buitenland

De geur van kruiden en vruchten komt je tegemoet als je distilleerderij Rutte binnenstapt. Al bijna 150 jaar is het familiebedrijf aan de Vriesestraat in Dordrecht te vinden.

In de distilleerderij worden onder meer verschillende soorten gin, jenever en likeuren gemaakt én verkocht. Het hart van het bedrijf is de distilleerketel, vertelt directrice Myriam Hendrickx. "In de ketels gaan de kruiden. Daar maken we distillaten of extracten van, waarmee we een mooi recept samenstellen."

Hendrickx is van origine levensmiddelentechnoloog. Na haar studie is ze zich gaan specialiseren in de destilleerindustrie. In 2003 kwam ze bij Rutte. "Ik kreeg een telefoontje en ze zeiden dat ze bij Rutte iemand zochten met verstand van jenever. Dat was ik", vertelt ze lachend.

Voor de dranken worden alleen natuurlijke ingrediënten gebruikt, zoals graan, kruiden, noten en fruit. De distillaten van Rutte zijn niet alleen aan de Vriesestraat verkrijgbaar. slijters en groothandels door heel Nederland verkopen de in Dordt gemaakte dranken.



Het ontwikkelen van nieuwe producten is ook een onderdeel van de distilleerderij. In het pand is ook een soort laboratorium ingericht, waar dit uitgevoerd wordt. "Alles moet geregistreerd worden", legt distillateur Ad uit. "We hebben ook alle recepten gedigitaliseerd die voorheen in receptenboeken of op kladjes stonden."

De slijterij van Rutte is zes dagen in de week open, maar het is ook mogelijk om een kijkje achter de schermen te nemen. Boven de distilleerderij is een proeflokaal gevestigd.

Daar hebben veel mensen uit binnen- en buitenland interesse in, vertelt Hendrickx. "We ontvangen iedere dag groepen, ook in het weekend. Je kan je als groep maar ook als individu opgeven. Op vrijdag- en zaterdagmiddag kan je gewoon binnenlopen."