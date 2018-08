Antillianen vieren Tula-dag op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid

De opbouw van de Tula-dag is in volle gang | Foto: Thirza Borgia

Op 17 augustus 1795 legde de tot slaaf gemaakte Tula samen met medeslaven het werk neer op plantage Knip en ging verhaal halen bij zijn 'eigenaar' Caspar Lodewijk. Het was het begin van de Curaçaose slavenopstand. Vandaag, 223 jaar later wordt Tula-dag - of Dia di Tula - nog steeds gevierd.

Vany Hooi is voorzitter van de GVGT (gedeeld verleden gezamenlijke toekomst) Tulawerkgroep, die allerlei activiteiten rondom de Tula-dag organiseert in Rotterdam. "We houden geen herdenking, maar vieren de Tula-dag in de vorm van een familiedag", zegt Hooi.

Het doel van de Tula-dag viering is vooral om jong en oud te inspireren: "Kom luisteren naar het verhaal, weet wat het verhaal is en de geschiedenis en haal daar ook de kracht uit die Tula had om zijn gelijk te halen. Al is dat niet gelukt, het verhaal erachter is 'get up, stand up' en doe het goede voor jezelf en probeer het beste uit het leven te halen."

Het is een Curaçaos feest, het heeft allemaal op Curaçao plaatsgevonden en het is op het Afrikaanderplein, maar het is voor iedereen toegankelijk, zegt Hooi.

Op vrijdag is er vanaf 15:00 uur in 't Klooster op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid onder andere een toneelvoorstelling, muziek, spoken word, een lezing en schrijf- en djembé-workshops.