Dochter vond dode moeder in slaapkamer

Het moet een afschuwelijk beeld zijn geweest, op 15 januari van dit jaar aan de Rotterdamse Mathenesserweg. Een dan 11-jarig meisje loopt haar slaapkamer in en ziet haar moeder op de grond liggen. Dood, met een snee in de hals, in een plas bloed.

Zeven maanden later staat Frensel J. voor de rechter. De 61-jarige Rotterdammer bekent dat hij zijn ex-vriendin Adyan Koeiman heeft doodgestoken. In de rug, op het voorhoofd en in de hals. Met nog een opmerkelijk detail: bij het slachtoffer is haar broek omlaag getrokken.

Zou dat te maken kunnen hebben met het motief? Was Frensel J. misschien boos dat zij de relatie had verbroken en geen seks meer wilde? Verklaart dat zijn woedeuitbarsting op die 15e januari?

De verdachte vertelt een ander verhaal. Ze hadden ruzie over een huurschuld. En hij was door Adyan aangevallen. Maar verder was de relatie goed.

Seks

De Rotterdamse rechter meende toch een patroon te herkennen. In augustus 2017 verloofde Adyan zich met een nieuwe vriend, in Hoogvliet. Daarna volgen geërgerde appjes en verzoeken om seks. Hij maakte ook duidelijk dat hij haar niet kwijt wilde.

De vrouw kwam nog dagelijks in de woning aan de Mathenesserweg, die op naam stond van Frensel J. Ze gebruikte hem als 'uitvalsbasis' om aan het werk te gaan en haar dochter ging daar in de buurt naar school.

Volgens advocaat Heinrici had Adyan haar (ex-)vriend volledig in haar macht. "Ze heeft hem financieel uitgebuit en geestelijk misbruikt. Tegen dat licht moeten we de fatale uitbarsting van 15 januari ook zien."

Curaçao

Justitie zegt het precieze motief niet te weten. Wel ziet zij gevaar voor herhaling. Frensel J. is eerder op zijn geboorteeiland Curaçao veroordeeld voor doodslag op zijn toenmalige vriendin. "Het is opmerkelijk dat twee relaties in de dood eindigden."

Advocaat Heinrici wilde ook dat beeld nuanceren. "Ook op Curaçao begon de vrouw met het geweld door mijn cliënt te steken. Daarop heeft hij zich verdedigd met een steen. Hij kreeg vijf jaar cel, dat geeft al aan dat het geen simpele doodslag was."

Naast een celstraf van 10 jaar wil justitie in deze zaak ook tbs met dwangverpleging. Frensel J. en zijn advocaat zien dat niet zitten. Gevaar voor herhaling is er volgens de verdachte niet. "Ik ben 61. Ik wil geen vrouw meer in mijn leven."

Dochtertje

In de Rotterdamse rechtszaal werd kort de verklaring van de nu 12-jarige dochter van het slachtoffer voorgelezen. "Ik snap niet waarom Frensel mijn moeder heeft doodgemaakt. Ik vind dat hij naar de gevangenis moet."

De Rotterdamse verdachte barstte in snikken uit, toen hij het laatste woord kreeg. "Krokodillentranen!" werd van de publieke tribune geroepen, door familie van Adyan Koeiman. De rechter doet op 31 augustus uitspraak.