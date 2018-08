Excelsior mist alleen Bruins tegen Feyenoord

Excelsior werkt met een fitte selectie toe naar de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. Ook verdediger Desevio Payne traint weer volop mee. In de Kuip mist trainer Adrie Poldervaart zondag wel Luigi Bruins.

De middenvelder zit een schorsing uit van twee wedstrijden, vanwege zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat duel in het Van Donge & De Roo-stadion eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Tegen Feyenoord kan aanwinst Elías Már Ómarsson zijn debuut voor Excelsior maken. Keeper Sonny Stevens is ook weer fit. Hij viel tegen Fortuna nog geblesseerd uit.

Feyenoord - Excelsior begint zondag om 14.30 uur.