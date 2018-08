Slapen op het water midden in de Biesbosch

Gewekt worden door fluitende vogeltjes, ontbijten op het water en misschien zelfs wat bevers spotten. Verslaggever Suzanne Mulder werd vrijdagochtend wakker in een Ecolodge, midden in de Dordtse Biesbosch.

Dat zij daar een nachtje kon slapen, is een zeldzaamheid. "Hij is zo gewild", vertelt Marco Verdouw van Stayokay. De Ecolodge is de rest van het jaar al elke nacht volgeboekt. "Ik heb er zelf, heel eerlijk, ook nog nooit geslapen."

De Ecolodge is een ponton op het water van ongeveer vier bij negen meter. Daarop staan twee cocons met gigantische ramen: aan de ene kant is er een slaapruimte met drie bedden, aan de andere kant een keukentje en een wc. Vanuit je bed en de keuken heb je uitzicht over de Biesbosch.



"Het Nationaal Park de Biesbosch wilde graag duurzaam toerisme op het water promoten", vertelt Verdouw. "Toen is de Ecolodge ontworpen. Omdat wij zelf vanuit Stayokay ook erg duurzaam bezig zijn en dat graag promoten, hebben we gezegd dat we daar graag aan mee doen."

Zo heeft Stayokay naast de Ecolodge nog een andere duurzame slaapruimte in de Biesbosch: een 'wikkelhouse', gemaakt van recycled karton. En ja, dat huis is waterdicht en stort na wat regen niet als een kaartenhuis in elkaar.



"We hebben alle vooroordelen al eens laten passeren", zegt Verdouw. "Maar het is oerstevig. Het Wikkelhouse heeft iets meer luxe en is een net andere belevenis dan de Ecolodge. We proberen ook hier met grote raampartijen de natuur zo dichtbij mogelijk bij de mensen te brengen."