Zomerkampgebouw op Eiland van Brienenoord steen voor steen herbouwd

Op het Eiland van Brienenoord in Rotterdam wordt momenteel hard gewerkt aan Buitenplaats Brienenoord: een centrum voor cultuur en educatie. En dat pand wordt circulair gebouwd, oftewel al het materiaal zat eerder in een ander gebouw.

Tachtig procent van het pand komt uit het zomerkampgebouw van De Arend en De Zeemeeuw , dat hier in de jaren '30 stond. "Jongens van twaalf tot achttien, die al vaak in de havens werkten, konden hier toen een moment van vrijheid beleven", vertelt Rineke Kraaij van Buitenplaats Brienenoord. Dat gebouw is gesloopt, maar wordt voor het grootste gedeelte weer gebruikt voor het nieuwe pand.

"Hier waren zomerkampen. Maar gedurende het jaar kon je, binnen de stadsring, in de natuur spelen en van alles doen." Later kwamen ook de meisjes bij het oude clubhuis. "Generaties Rotterdammers hebben hier fantastische zomers beleefd", aldus Kraaij.

Het nieuwe pand kon niet volledig worden opgebouwd uit het zomerkampgebouw, dus werd er ook verder gezocht. "Dat was soms een hele puzzel", zegt Sander Zweerts de Jong. Zo komt een oud raam van een frietkraam in het pand. "We gaan het ontwerp aanpassen, zodat het gratis raam van zeven bij tweeënhalve meter in het pand kan", vertelt Sander Zweerts de Jong opgewekt.

De verwachting is dat Buitenplaats Brienenoord januari 2019 af is.