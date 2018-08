Poldervaart: 'Gewoon een wedstrijd van maken tegen Feyenoord'

Excelsior gaat zondag in de Kuip op bezoek bij Feyenoord. Trainer Adrie Poldervaart weigert zich aan te passen aan de op papier sterkere tegenstander. "Wij gaan voetballen, waar wij op trainen. Niet aanpassen, wel wat nuances, maar wij hebben ook onze kwaliteiten. We gaan er gewoon een wedstrijd van maken."

De kans bestaat dat de IJslandse aanwinst Elías Már Ómarsson start tegen Feyenoord. "Ik heb het nodige van hem gezien, hij is fit. Een grote kans dat hij start."

Dat doet Luigi Bruins sowieso niet. Hij is geschorst voor twee duels. Tegen Fortuna Sittard kreeg de oud-Feyenoorder rood.

In gesprek met verslaggever Sinclair Bischop legt Poldervaart uit waarom Excelsior niet in beroep is gegaan tegen die straf voor Bruins.