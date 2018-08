Van Bronckhorst: 'Trots op hoe wij de club vertegenwoordigd hebben'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst blikte op de persconferentie van vrijdagmiddag terug op de Europese uitschakeling van donderdagavond. Ondanks dat de Rotterdammers tal van kansen creëerden werd er met 1-1 gelijkgespeeld tegen AS Trencin. Van Bronckhorst houdt toch een positief gevoel over aan de wedstrijd.

"Als je zo'n wedstrijd op de mat legt, laat dat zien dat het team karakter heeft en dat we ervoor zijn gegaan. Dat moeten we zondag ook weer doen", vertelt de Feyenoord-trainer. "We spelen een goede wedstrijd, mag ik dan niet positief zijn? Ik ben positief, mijn groep ook. Teleurstelling heeft de overhand, laat dat duidelijk zijn. Maar ik kan niet meer vragen dan de spelers gisteren hebben laten zien."

Van Bronckhorst is blij met de reactie van zijn ploeg na een moeilijke periode. ''Ik vind het mooi om te zien hoe wij gereageerd hebben na afgelopen weken en ik ben trots op de manier waarop wij de club vertegenwoordigd hebben. Dit is de enige manier om door te gaan. De resultaten komen dan weer.'

''Je wilt altijd Europees spelen, om jezelf te verbeteren en de club meer aanzien te geven. Nu hebben we minder wedstrijden. Ik ben teleurgesteld over de uitschakeling, maar er is nog alles om voor te spelen. Dit seizoen kan nog positief eindigen'', besluit Van Bronckhorst.

Feyenoord speelt aankomende zondag haar eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie, tegen stadsgenoot Excelsior. Jeremiah St. Juste en Renato Tapia staan weer op het trainingsveld, of ze aan kunnen sluiten tegen Excelsior weet Van Bronckhorst zaterdag pas. Het is nog onduidelijk wanneer spits Nicolai Jørgensen kan aanhaken.