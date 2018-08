Deel dit artikel:











Vijf vragen over de E.coli-bacterie

Het zeewater bij Hoek van Holland is besmet met de E.coli-bacterie. Vorig jaar was het kraanwater in Vlaardingen besmet met dezelfde bacterie, die ook wel bekend staat als de poepbacterie. Maar wat is het voor bacterie en wat zijn de gezondheidsgevolgen?

Lees ook: Negatief zwemadvies voor strand Hoek van Holland vanwege E.coli 1) Wat is E.coli? (Escherichia coli) is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van alle mensen en warmbloedige dieren. De bacterie beschermt tegen andere schadelijke bacteriën. E.coli staat ook wel bekend als de poepbacterie. (Escherichia coli) is een bacterie die van nature voorkomt in de darmen van alle mensen en warmbloedige dieren. De bacterie beschermt tegen andere schadelijke bacteriën. E.coli staat ook wel bekend als de poepbacterie. 2) Wat gebeurt er als je in aanraking met de bacterie komt? Van de meest voorkomende variant wordt de mens niet ziek, maar de bacterie kan wel maag- en darmklachten veroorzaken. E.coli is ook de meest voorkomende verwekker van urineweginfecties. Van de meest voorkomende variant wordt de mens niet ziek, maar de bacterie kan wel maag- en darmklachten veroorzaken. E.coli is ook de meest voorkomende verwekker van urineweginfecties. Het belangrijkste symptoom van een E.coli-infectie is diarree. De ernst van de klachten varieert van milde diarree tot diarree met heftige buikkrampen. Ook kunnen er bloedingen ontstaan in de darmen. Dat bloed komt via de ontlasting naar buiten. Misselijkheid, braken en buikkrampen komen ook voor. Die kunnen de nieren ernstig beschadigen. 3) Hoe lang ben je ziek ? Als er ziekteverschijnselen optreden, dan gebeurt dat meestal drie tot vier dagen na de besmetting. De klachten kunnen twee tot negen dagen duren. Als er ziekteverschijnselen optreden, dan gebeurt dat meestal drie tot vier dagen na de besmetting. De klachten kunnen twee tot negen dagen duren. 4) Kun je andere mensen besmetten? Ja. Zolang de bacterie aanwezig is in de ontlasting, ben je besmettelijk voor anderen. Die besmettelijkheid kan vanaf het begin van de klachten enkele dagen tot weken duren. Ja. Zolang de bacterie aanwezig is in de ontlasting, ben je besmettelijk voor anderen. Die besmettelijkheid kan vanaf het begin van de klachten enkele dagen tot weken duren. 5) Is er een behandeling? Bij een mild verlopende infectie is een behandeling meestal niet nodig. Wel kun je extra drinken in de vorm van zoete dranken (niet de light-variant) en dranken met zout (bouillon) zijn belangrijk. Ook zijn speciale zakjes bij de drogist of apotheek te koop (ORS) die het vochttekort tegen. Over het algemeen zijn antibiotica niet effectief bij de behandeling van een E. coli-infectie. Bij een mild verlopende infectie is een behandeling meestal niet nodig. Wel kun je extra drinken in de vorm van zoete dranken (niet de light-variant) en dranken met zout (bouillon) zijn belangrijk. Ook zijn speciale zakjes bij de drogist of apotheek te koop (ORS) die het vochttekort tegen. Over het algemeen zijn antibiotica niet effectief bij de behandeling van een E. coli-infectie. Deze en meer informatie is ook te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) .