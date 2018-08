Deel dit artikel:











Auto op de kant bij Alblasserdam, A15 afgesloten richting Gorinchem Foto: Peter Stam

Op de A15 is een flinke aanrijding geweest ter hoogte van Alblasserdam. De weg is helemaal dicht in de richting van Gorinchem.

Een auto is op de zijkant terecht gekomen net voorbij de Noordtunnel. De bestuurster is door de brandweer uit de auto gehaald. Het slachtoffer wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er was een traumahelikopter geland, die is inmiddels weer vertrokken. Zeker vier andere auto zijn betrokken bij het ongeval. De ANWB schat een vertraging in van zeker meer dan een uur.