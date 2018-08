Deel dit artikel:











Auto op de kant bij Alblasserdam, A15 weer open Foto: Peter Stam

Op de A15 is een flinke aanrijding geweest ter hoogte van Alblasserdam. De weg is helemaal tot 17:30 uur helemaal dicht geweest in de richting van Gorinchem.

Een auto was op de zijkant terecht gekomen net voorbij de Noordtunnel. De bestuurster is door de brandweer uit de auto gehaald. Het slachtoffer wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Verder zijn er onder de betrokkenen geen gewonden. Er was een traumahelikopter geland, die is inmiddels weer vertrokken. Zeker vier andere auto waren betrokken bij het ongeval. De vluchtstrook werd al snel geopend om verkeer langzaam langs het ongeluk te leiden. Rond 16:30 uur was ook de eerste rijstrook geopend om wachtende auto's en vrachtwagens door te laten. Vanwege politieonderzoek bleven de andere rijbanen nog langer afgesloten. Door de afsluiting raakten ook de wegen rondom het ongeluk overvol, onder andere op de brug over de Noord van Hendrik-Ido-Ambacht naar Alblasserdam. Die brug gaat ook nog af en toe open voor zeilboten.