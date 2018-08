Leefbaar en Denk: 'De tijd van gevestigde politieke partijen is voorbij'

De traditionele politieke partijen als VVD, CDA en PvdA hebben hun langste tijd gehad. "Ze moeten gaan leren om de macht te delen met nieuwe partijen." Dat zeggen Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam en Stephan van Baarle van de Rotterdamse Denk-fractie in een interview met Politiek010.

Leefbaar Rotterdam werd in maart de grootste partij in Rotterdam en nieuwkomer Denk werd met vier zetels de grootste winnaar. Toch kwamen beide partijen niet in het college terecht . Zes traditionele partijen vormden een college, van VVD tot GroenLinks.

"De gevestigde partijen worden elke verkiezingen kleiner. Dit college is de laatste strohalm voor ze, om nog aan elkaar vast te kunnen klampen", zegt Van Baarle. "Dit is de laatste keer dat er nog een college gevormd kan worden zonder nieuwe partijen", denkt ook Eerdmans. "Ook landelijk is de tijd van de gevestigde partijen voorbij."

Blijdorpcollege

In de stembureaus in Rotterdam-Zuid werd ofwel Leefbaar ofwel Denk de grootste. "Er woont ook geen van de tien wethouders op Zuid", zegt Eerdmans. "En de vraag is of ze weten wat er leeft op Zuid en dat geldt ook voor de grote volkswijken in Rotterdam-Oost en Rotterdam-West. Daarmee is het een beetje een Blijdorpcollege."

Eerdmans denkt dat door het negeren van zowel Leefbaar als Denk er 'glorieuze tijden' voor hun partijen te wachten staan. "Doordat wij uit het college gehouden zijn, gaan we over vier jaar profiteren."

Zaterdag in Politiek010 een uitgebreid interview met Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) en Stephan van Baarle (Denk Rotterdam).