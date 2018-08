Hop-on-hop-off door binnenstad Dordrecht

Dordrecht kan je al wandelend of fietsend bekijken, maar sinds vorig jaar rijdt nog een andere optie door de stad: een hop-on-hop-offtreintje. Liefhebbers kunnen op tien plekken in Dordt in- en uitstappen.

Het is pas het tweede seizoen voor Dordrecht Tours, maar mensen weten het treintje volgens initiatiefnemers Annemarie Ponsen en Jan Prins goed te vinden.

"Het is wel heel verschillend per dag. Je kan dat van tevoren niet bekijken, tenzij grote groepen zich hebben aangemeld", vertelt Ponsen. "We mogen niet klagen", voegt Prins toe.

De trein toert door de binnenstad langs verschillende bezienswaardigheden, zoals de Grote Kerk, het Stadhuis en de Groothoofdspoort. Mensen kunnen uitstappen op deze plekken, of besluiten om de hele ronde van een uur uit te zitten. "Het is een beetje ons eigen VVV", lacht Ponsen. Daarnaast is de trein ook door groepen te huren, voor bijvoorbeeld een bruiloft, familiereünie of feest.



Tijdens de tochtjes zit Prins achter het stuur. "Ik ben al langer ondernemer, maar dit is ontzettend leuk om te doen", zegt hij. En je zou het niet zeggen, maar Prins is al 71. "Je moet een beetje bezig blijven in het leven, dat houdt je jong."

Het tweetal kan nog niet leven van de inkomsten die het treintje oplevert, "maar het is wel een leuke aanvulling", zegt Ponsen. Het is brood, maar nog geen beleg dus, stelt verslaggever Thijs Blom vast.

"Dat beleg komt vanzelf", zegt Prins. Hij krijgt elke dag wel positieve reacties van mensen die een rondje hebben meegereden. "En daarom vinden we het zo leuk om te doen."