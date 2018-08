Lowlandsganger die gezin aanreed krijgt werkstraf

De 34-jarige man uit Rotterdam die twee jaar geleden onder invloed van drugs een gezin aanreed op Lowlands, heeft een rijverbod van zes maanden en 100 uur werkstraf gekregen.

Dat heeft de rechter in Lelystad bepaald, meldt Omroep Flevoland . De man veroorzaakte een frontale botsing bij muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen. Hij reed in op een gezin in een auto, daarbij raakten kinderen zwaargewond.

De verdachte zelf raakte ook gewond. Uit bloedtesten bleek dat hij GHB en speed had ingenomen.