Oud-tennisprofs in Bleiswijk: 'Ze gaan er een mooie show van maken' Henri Leconte in 1999 (Foto: EPA - Tor Wennstrom)

Afgelopen zaterdag is het Bleiswijk open tennistoernooi weer begonnen. Dit toernooi is niet alleen het decor voor menig amateurtennisser, want er komen vanaf vrijdag ook meerdere bekende oud-tennisprofs in actie.

De Nederlanders Martin Verkerk, Paul Haarhuis, Sjeng Schalken en Jacco Eltingh zijn present. Bovendien maakt de Fransman Henri Leconte zijn debuut in Bleiswijk. "Hij is echt een legende, het is ook de oud-nummer vijf van de wereld", vertelt toernooidirecteur Roland van Meggelen. "De vier Nederlanders hebben geholpen met Leconte overhalen en dat was eigenlijk al binnen een kwartier gelukt. Het zijn allemaal nog steeds liefhebbers, ze komen niet voor niets van een behoorlijke afstand hier naar toe gereden." Vrijdagavond komt Martin Verkerk als eerste van de oud-profs in actie. "We zijn vrij toegankelijk op het park, met een extra tribune van 400 plaatsen. Alle opbrengst hiervan gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het niveau is natuurlijk moeite waard, maar de show die de oud-profs geven is nog veel leuker om van te genieten", besluit Van Meggelen.