Zorgboerderij Dordrecht: 'De dieren voelen het als er iets met ons is'

"Het is zo mooi om te zien hoe ze groeien. We hebben mensen die binnenkwamen en geen woord spraken, maar ons nu met veel woorden begroeten." Jolanda vindt het werk op Zorgboerderij De Veldlinden in Dordrecht ontzettend dankbaar.

Al tien jaar zit de zorgboerderij gevestigd aan de rand van Dordrecht. Vrijdag lopen er twintig mensen met een beperking rond, vertelt Jolanda's moeder, Yvonne in 't Veld. "Wij hebben mensen met aangeboren en niet-aangeboren letsel. Allemaal verschillend, allemaal uniek." Om deze mensen te kunnen begeleiden, heeft Jolanda een opleiding gevolgd. "Mijn moeder is de boer, maar ik heb de opleiding Social Work gedaan. Zo vullen we elkaar goed aan." Op de boerderij helpen de cliënten met het eten geven van de dieren, ze lopen rond met de paarden en uiteraard wordt er een hoop geknuffeld met de beesten. "Als ze het even niet naar hun zin hebben, pakken ze een dier op en knuffelen ze ermee. Zo raken ze hun spanning kwijt", legt Yvonne uit. Dat bevestigt cliënt Ben. "De dieren voelen het als er iets met ons is. Dan komen ze kroelen. Ze kunnen alleen niks terugzeggen." "Het contact met de dieren geeft hen veel rust, en dat geeft ons veel voldoening", besluit Jolanda. Zes weken lang trekken verslaggevers door de regio tijdens de RTV Rijnmond Zomertoer. Elke week wordt een deel van het Rijnmondgebied uitgelicht op tv, radio, de website en social media. De verhalen en reportages van deze weken zijn hier terug te vinden.