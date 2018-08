Grascontrole op dijken: 'Belangrijk met oog op stormseizoen'

Er zijn zorgen over de dijken in onze regio. Dat heeft gevolgen voor het gras en de worteltjes van de dijken. Het waterschap Hollandse Delta moet daarom zeker driehonderd kilometer aan dijken aan de zuidelijke kant van onze regio inspecteren.

Jan-Kees Bossenbroek, dijkexpert van het waterschap Hollandse Delta, legt uit hoe deze controle in elkaar zit: "De driehonderd kilometer aan dijken zijn opgedeeld in 25 trajecten. Per traject lopen twee mensen het stuk af om te kijken wat de kwaliteit van de grasbekleding is."

Stormseizoen

De inspectie is van groot belang, zegt Bossenbroek, met oog op het stormseizoen dat op 1 oktober begint: "Het is voor ons belangrijk dat de grasmat op dat moment voldoende sterk is. Vanaf 1 oktober hebben we kans op extreme weersomstandigheden met hoge waterstanden en golven. Het komt niet vaak voor, maar we moeten er altijd op voorbereid zijn."

"Je ziet aan de kleur van de grasmat dat het gras steeds geler wordt", verwijst Bossenbroek naar de afgelopen droge periode. "We hebben een aantal plekken geconstateerd waar de grasmat bijna helemaal is verdwenen, dat de schapen de grasmat hebben weggevreten."

De grasmat moet de dijk intact houden. Zo moeten eventuele overstromingen worden voorkomen, aldus Bossenbroek.

Verslaggever Marion Keete ging met het waterschap mee op inspectie bij een dijk vlakbij de Van Brienenoordbrug in Rotterdam-IJsselmonde. Kijk en luister hierboven naar haar reportage.