Man die voetganger doodreed op Bergweg ook verdacht van bedreiging met bijl

Een 45-jarige man die vastzit voor een dodelijke aanrijding in Rotterdam, wordt ook verdacht van bedreiging met een bijl. Dat gebeurde allemaal op één avond, eind vorige maand.

Op de kruising van de Stadhoudersweg en de Abraham van Stolkweg zwaaide hij met een bijl. Hij sloeg zonder reden zijn eigen autoruit en een zijspiegel kapot. Een gezin in een andere auto voelde zich bedreigd en heeft aangifte gedaan, de politie zoekt getuigen.

Daarna reed de man op de Bergweg een 19-jarige jongen aan en ging er vandoor. Twee dagen later heeft hij zich bij de politie gemeld. Het slachtoffer overleed een week later in het ziekenhuis aan zijn overwondingen.