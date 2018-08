Dader parkmoord krijgt langere tbs-behandeling

De rechter heeft de tbs-behandeling voor de dader van de Schiedammer Parkmoord, Wik H., met twee jaar verlengd.

Wik H. doodde in 2000 de 10-jarige Nienke en mishandelde haar vriendje. Hij kreeg daarvoor 18 jaar cel en tbs. De man is in 2016 aan zijn tbs-behandeling begonnen.

Hij wilde zelf al in aanmerking komen voor begeleid verlof, maar daar zijn justitie en de kliniek het niet mee eens.

Wik H. kwam pas in een later stadium in beeld voor de Schiedammer Parkmoord. Eerst werd Cees B. ten onrechte veroordeeld.

H.(39) is eerder dit jaar in de tbs-kliniek mishandeld, waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Volgens zijn advocaat heeft hij een zware periode in de gevangenis achter de rug. Hij heeft geprobeerd zelfmoord te plegen door scheermesjes in te slikken.

De afgelopen twee jaar is Wik H. alleen voor zijn eigen trauma’s behandeld. Hij is in zijn jeugd seksueel misbruikt en verwaarloosd. Vanaf deze maand wordt hij behandeld voor de doodslag. Deskundigen achten de kans groot dat hij weer in de fout gaat, als hij geen therapie krijgt.