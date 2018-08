Weekmarkt Dordrecht: 'de kurk waarop de binnenstad drijft'

Elke vrijdag en zaterdag wordt het Statenplein en de Sarisgang in Dordrecht gevuld met vele tientallen kramen. Op de weekmarkt komen elke keer weer veel bezoekers af, maar wat maakt de markt nou zo aantrekkelijk?

"De markt is zien, doen, ruiken, beleven en aankomen", zegt marktmeester Ruud de Dreu vrijdag, terwijl de markt weer wordt afgebroken. "Je hebt direct met de ondernemers te maken, dus je hebt sociale contacten. Dat maakt het zo gezellig."

Een van die ondernemers die al jaren op de Dordtse weekmarkt te vinden is, is John Stoel. "Sinds 1946 staat m'n vader op de markt. Ikzelf nu 43 jaar", vertelt hij. Hoewel hij zelf al een jaar of zes met pensioen is, weet hij voorlopig nog niet van ophouden: "Goed personeel krijgen is een probleem", zegt Stoel.

Gouden toekomst

Is de markt niet achterhaald, nu zoveel producten ook online te krijgen zijn? "Ik denk dat de markt een gouden toekomst tegemoet gaat", zegt Stoel. "Maar wel in een andere vorm hoor. Ik denk dat je voor zo'n tachtig procent food krijgt en een aantal specialisten."

Volgens De Dreu is de markt erg belangrijk voor de stad. "John kan dat beamen. In een mooi weekend zoals dit, hebben we 10 tot 15 duizend extra bezoekers." En dat zijn niet alleen mensen uit de buurt, maar ook uit andere provincies of zelfs andere landen, weet De Dreu.

De Dordtse markt heeft drie keer de titel 'beste markt van Nederland' weten te bemachtigen. Volgens Stoel komt dat door een aantal zaken: "Deze markt is goed georganiseerd. De paden zijn breed, de paden zijn vlak. Het assortiment gaat van laagdrempelig tot hoogdrempelig. We hebben alle assortimenten en kwaliteiten op deze weekmarkt."

Dat de markt belangrijk is voor Dordt, is dus wel duidelijk. "Het is de kurk waarop de binnenstad drijft", besluit Stoel.