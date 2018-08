Ken jij Dordt op je duimpje? Wordt Dordtoloog!

Hoe houd je de geschiedenis van Dordrecht levend? Het Historisch Platform Dordrecht heeft daar iets op bedacht: de cursus Dordtologie. De afgelopen jaren zijn daar al meer dan vijfhonderd Dordtologen uit voortgevloeid.

Irene Dewald is een van de enthousiastelingen die de cursus jaren geleden in het leven hebben geroepen. "Dordtenaren die meer willen weten over de stad, kunnen een cursus volgen", vertelt zij. "Het zijn tien verschillende lessen, gegeven door allemaal docenten die het ontzettend leuk vinden dat we ze hebben gevraagd."

Schilderkunst komt aan bod, maar ook duizend jaar religie, landschapshistorie en de geschiedenis van verschillende monumenten in Dordrecht. Na tien lessen volgt er een examen. "Bijna iedereen slaagt daarvoor hoor", zegt Dewald. "Het is niet zo'n lang examen en het is multiple choice."

Al zo'n 525 mensen hebben de cursus met succes afgerond. Voor de echte diehards is er zelfs een vervolgcursus in het leven geroepen. "Dat zijn nog vijf lessen over de cultuur in Dordrecht, de architectuur, cartografie en Dordtse schrijvers en schilders", besluit Dewald.