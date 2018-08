Het Magazijn Dordrecht: opslag voor muziek, eten en kunst onder één dak

Sinds begin vorige maand is Dordrecht een uniek pand rijker. In Het Magazijn aan de Voorstraat komen muziek, eten en kunst samen.

Een van de winkels die in Het Magazijn te vinden is, is Velvet Music. Voor muziekliefhebbers is die winkel een bekend gezicht in Dordt. De winkel van de broers Peter Paul en Ed werd in 1973 al opgericht onder de naam Simpele Fons. In 2001 sloten ze aan bij Velvet Music in de Vriesestraat, waar ze zeventien jaar lang bleven zitten.

Peter Paul kwam met het idee van Het Magazijn. "Het was de bedoeling om verschillende spelers van retail, horeca en kunst, cultuur en muziek een dak te bieden. Dat is gelukt", zegt Peter Paul. In het pand zit een restaurant, verschillende winkels en een galerie.

Veel veranderd

Het idee zat al meer dan twintig jaar in zijn hoofd. Dat was dus voor de streamingdiensten in opkomst kwamen. "Toen ging het nog goed in de platen- en cd-branche. Inmiddels is er veel veranderd", vertelt Peter Paul. De streamingdiensten vindt hij een goede ontwikkeling. "Zo leer je toch weer veel nieuwe en goede muziek kennen."

Toch verliep de verkoop van alleen cd's en platen de laatste jaren moeizamer dan voorheen. "Ik wist wel dat onze winkel iets meer nodig had dan alleen plaatjes om te verkopen. Met dit plan dacht ik dat te kunnen ondervangen."

En dat lijkt, na zes weken open te zijn, al gelukt. "We merken dat mensen het heel tof vinden dat alles onder één dak te vinden is. Mensen vinden het leuk om twee uur te blijven hangen", zegt Peter Paul. "Dat tovert als initiatiefnemer een lach op m'n gezicht."

Op 1 september opent de winkel aan de Voorstraat officieel de deuren.