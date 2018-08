Deel dit artikel:











Mikos Gouka in FC Rijnmond: 'Feyenoord mag het niet over trots hebben'

Feyenoord is officieel uit de Europa League. Gisteren speelden de Rotterdammers met 1-1 gelijk tegen AS Trencin. De 4-0 nederlaag in Slowakije werd daarmee niet goedgemaakt. In FC Rijnmond bespreken Geert den Ouden, Mikos Gouka (Algemeen Dagblad) en Sinclair Bischop met presentator Etienne Verhoeff wat er mis is bij Feyenoord.

Ook de ontwikkelingen bij Sparta, Excelsior en FC Dordrecht worden besproken. Excelsior speelde dit weekend gelijk en maakt zich nu op voor de stadsderby tegen Feyenoord in De Kuip. Sparta en FC Dordrecht spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Sparta gaat op bezoek bij FC Twente, Dordrecht speelt thuis tegen Helmond Sport.