Kantine van Dordtse jeu de boules-vereniging uitgebrand

In de kantine van jeu de boules-vereniging 't Boulende Schaep in het Dordtse Wantijpark heeft vrijdagavond korte tijd een brand gewoed.

De brandweer was ongeveer een half uur bezig met het onder controle krijgen van de brand. De melding kwam rond 19:45 uur binnen. In eerste instantie dachten hulpdiensten dat de brand bij het naastgelegen gebouw van de scouting was.

Het houten clubgebouw van de Club de Pétanque bestaat uit verschillende aaneengeschakelde ruimtes. Zowel binnen als buiten zijn speelbanen, zodat het precisiespel het hele jaar door kan worden gespeeld.

De kantine van 't Boulende Schaep was in 2013 nog helemaal gerenoveerd.