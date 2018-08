Sparta komt tegen FC Twente net tekort in seizoensouverture

Sparta is vrijdagavond de Keuken Kampioen Divisie slecht begonnen. In de Grolsch Veste werd met 2-1 verloren van FC Twente. Ulrich Bapoh en Tom Boere scoorden voor de Enschedeërs, Lars Veldwijk voor Sparta.

Sparta begon niet eens zo slecht aan de wedstrijd. Beide ploegen waren in evenwicht en het was nog wachten op de eerste kansen. Via Royston Drenthe had Sparta al snel de leiding kunnen nemen, maar hij schoot een vrije trap over het doel van Joël Drommel.

Vroege achterstand, snelle gelijkmaker

Na amper tien minuten voetbal kon VFL Bochum-huurling Ulrich Bapoh FC Twente op voorsprong schieten. Hij kwam door een goede actie aan de linkerkant van het strafschopgebied vrij en kon mooi via de binnenkant van de paal binnenschieten: 1-0.

Sparta ging na de openingstreffer meteen op zoek naar de gelijkmaker en kreeg daar ook een aantal kansen voor. Uiteindelijk was het Lars Veldwijk die de bal voor zijn voeten kreeg. De aanvaller, die zijn debuut maakte voor Sparta, schoot vervolgens knap de 1-1 binnen.

FC Twente kreeg na de gelijkmaker vervolgens de beste kansen. Royston Drenthe leek de ploeg uit Enschede ook even te helpen aan een voorsprong, maar de ongelukkige geraakte bal van de verdediger ging over het doel van Kortsmit.

Makkelijk gegeven strafschop

Het was Twente dat vlak voor rust weer op voorsprong kwam. De net ingevallen Bradley Martis maakte volgens de scheidsrechter een overtreding en daarom ging de bal op de stip. Ondanks de protesten van de Spartanen legde Broere van elf meter aan aan en bezorgde hij zijn ploeg de 2-1 voorsprong. Dat was tevens de ruststand.

In de tweede helft betrad onder andere Halil Dervişoğlu het veld. Hij kreeg een aantal goede kansen op de gelijkmaker (waaronder een bal op de paal), maar benutte die kansen niet. In de blessuretijd kreeg Sparta ook nog een vrije trap. Royston Drenthe slingerde de bal het strafschopgebied in, maar het leverde geen doelpunt op. Vier Spartanen waren dichtbij een doelpunt, maar gingen onder de bal door.

Scoreverloop

10' 1-0 Ulrich Bapoh16' 1-1 Lars Veldwijk42' 2-1 Tom Boere (strafschop)

Opstelling

Kortsmit, Saksela, Wuytens, Alberto, Vriends, Drenthe; Harraoui, Duarte, Rayhi; Veldwijk, Alhaft