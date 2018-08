FC Dordrecht opent met doelpuntloos gelijkspel tegen Helmond Sport

FC Dordrecht is het seizoen vrijdagavond begonnen met een 0-0 gelijkspel tegen Helmond Sport. De Dordtenaren waren de gehele wedstrijd beter, maar konden de kansen niet omzetten in doelpunten.

Eigenlijk al vanaf minuut één was FC Dordrecht beter dan de bezoekers uit Brabant. Maar behalve balbezit leverde dat de ploeg van Gèrard de Nooijer in de eerste helft niet zo heel veel op. Er waren geen grote kansen te noteren.

Kans op kans

Pas in de tweede helft kwam FC Dordrecht écht los. Al snel in de tweede helft kreeg Marko Maletic een goede kans op de openingstreffer, maar hij schoot naast.

In de 60e minuut kreeg Maletic een nog grotere kans. Na een goede voorzet kon hij de bal koppen, maar zag hij zijn inzet voorlangs gaan. Tien minuten later kreeg een andere aanwinst, Savvas Mourgos, de kans om zijn ploeg via een vrije trap op voorsprong te zetten, maar hij mikte naast.

Puntendeling

Ook jeugdproduct Jeremy Cijntje en Oussama Zamouri waren nog dichtbij een doelpunt, maar het mocht voor de ploeg van De Nooijer niet zo zijn. De punten moesten worden gedeeld met Helmond Sport.

Opstelling

Janssen, Stankov, Breedijk, Peijnenburg, Ottewil; Kok, Mourgos, Zamouri; Hogesteger, Maletic, Cijntje