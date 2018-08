Deel dit artikel:











Rotterdam Centraal even ontruimd na vals alarm Rotterdam Centraal Station, Foto; Thijs Kern

Station Rotterdam Centraal is vrijdagavond even ontruimd geweest. Het alarm ging af en passagiers werd via het omroepsysteem gevraagd het station te verlaten.

Waarom het alarm afging is niet bekend. "Gelukkig niets. Vals alarm!", liet de NS weten aan een bezorgde buurtbewoner die voor de zekerheid de ramen had gesloten. Reizigers konden snel hun reis weer voortzetten.