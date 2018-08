Henk Fraser: over Twente-Sparta: 'We hadden minstens gelijk moeten spelen'

Henk Fraser heeft zijn eerste officiële wedstrijd als trainer van Sparta erop zitten. Bij FC Twente ging Sparta vrijdagavond met 2-1 onderuit. Na afloop baalde de trainer. "Er heerst teleurstelling, maar we hebben een goede tweede helft gespeeld."

Fraser vindt dat zijn ploeg zich tekort heeft gedaan. "Bij ons leefde het gevoel heel erg: als we de 2-2 maken, dan gaan we er nog overheen ook. Maar goed, het is niet gelukt en de ballen gingen er niet in. Dan kan je alleen maar praten over dat je een uitstekende tweede helft hebt gespeeld."

De nieuwe aanvoerder van Sparta, Lars Veldwijk, nam zijn ploeg op sleeptouw. "We hebben een bepaald niveau spelers gehaald zoals Veldwijk, Drenthe, Wuytens, Auassar. Dat moeten we onszelf opleggen, dat is niets speciaals."

Fraser vond het niet terecht dat zijn ploeg een strafschop tegenkreeg. "Waar ik zat, vond ik het veel te zwaar gestraft. Maar hij staat er ook veel dichterbij."