Politiek010: Eerdmans blijft komende 4 jaar in Rotterdamse raad

Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam sluit uit dat hij tussentijds vertrekt uit de Rotterdamse gemeenteraad. "Ik blijf de komende vier jaar in de raad", zegt hij in Politiek010 in een dubbelinterview met Stephan van Baarle, de fractievoorzitter van Denk Rotterdam.

Sinds Eerdmans geen wethouder meer in Rotterdam is, zoekt hij een baan in de media. Daarnaast gonzen de geruchten dat hij een overstap gaat maken naar Forum voor Democratie. "Ik zal wel op termijn weer naar de Tweede Kamer willen, maar ik blijf nu vier jaar in de gemeenteraad."

Ook Van Baarle sluit uit dat hij tussentijds naar de Tweede Kamerfractie van Denk overstapt. "Ik heb hier een mandaat voor vier jaar, die tijd wil ik in de gemeenteraad blijven en bouwen aan een fractie die over 4 jaar de grootste kan worden."

Leefbaar Rotterdam is met 11 zetels de grootste partij in de gemeenteraad van Rotterdam en Denk was met 4 zetels de grootste winnaar tijdens de afgelopen verkiezingen. Toch zitten allebei de partijen in de oppositie.

Eerdmans prijst het politieke talent van de 26-jarige Van Baarle. "Ik vind Denk een enge partij, maar Van Baarle is aimabel en hij debatteert razend knap. Als ik zo was op mijn 26e was ik nog ver gekomen."

Erdogan