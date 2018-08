Knuffels van Feyenoordfans mogen morgen niet mee stadion in

Voetbalclub Feyenoord heeft een verzamelpunt ingericht voor de knuffelbeesten die supporters morgen meenemen voor de Sophia-wedstrijd tegen Excelsior. Die mogen niet mee het stadion in.

Verschillende supportersgroepen hebben opgeroepen knuffels mee te namen naar het stadion waar kinderen uit het ziekenhuis aanwezig zijn. Om gezondheidsredenen mogen die nu niet mee het stadion in, schrijft de club op haar website.

De club wijst erop dat de knuffels van Feyenoordfans niet mee het stadion in mogen, maar de fans van Excelsior mogen dat wel.

Die knuffels worden vooraf nagekeken door de stewards van Excelsior en Feyenoord. Het zou volgens de club ondoenlijk zijn om dit bij de ingang van het stadion te doen met de knuffels van Feyenoordsupporters.

De club heeft een plek bedacht om de knuffelbeesten te verzamelen. Dat is de Feyenoord Fanshop bij het topsportcentrum. De aanwezige kinderen kunnen daar dan na de wedstrijd een knuffel uitkiezen.

Knuffels ADO-Den Haag

Twee jaar geleden was er ook een knuffelactie in de Kuip . Toen namen ADO-Den Haag fans ook honderden knuffels mee. Zondag gooien de Excelsiorsupporters ook hun meegebrachte knuffels tijdens de wedstrijd in het Sophiavak onder hen.