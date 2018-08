Deel dit artikel:











Vestingdagen in Hellevoetsluis in volle gang De Vestingdagen: dag 2 De Vestingdagen: dag 2 De Vestingdagen: dag 2 De Vestingdagen: dag 2 De Vestingdagen: dag 2

De tweede dag van de Vestingdagen in Hellevoetsluis is in volle gang. Sinds 10:00 uur kunnen bezoekers onder andere stoommachines en oude militaire voertuigen bewonderen, musea gratis bezoeken en op de braderie slenteren.

In totaal 35 machines die zagen, rijden of anderszins bewegen staan glimmend te wachten op de bezoekers. Maar er is nog meer: op de kermis kan jong en oud zich vermaken, er is een vlootschouw en verschillende artiesten treden op. Ook de bedrijven en instellingen van Voorne-Putten staan centraal. De organisatie verwacht dat er zo'n 100 duizend mensen op het evenement af komen. De Vestingdagen duren nog tot en met zondag 20 augustus.









