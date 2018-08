Deel dit artikel:











Caravan schaart in Botlektunnel De Botlektunnel (Archieffoto)

Een caravan is zaterdagmiddag rond 12:45 uur geschaard in de Botlektunel op de A15. Dat gebeurde in de richting van Europoort naar Rotterdam.

Daardoor werd er een rijstrook afgesloten en kon op de andere rijstroken tijdelijk minder hard gereden worden. De eigenaar van de caravan wist zelf de caravan in de tunnel te keren. Daarna kon de weg weer worden vrijgegeven. Bij het scharen van de caravan is niemand gewond geraakt. Hoe het kon gebeuren, kon de politie zaterdagmiddag niet zeggen.