Feyenoord: Knuffels zijn wel welkom in de Kuip

Feyenoord heeft zaterdagavond meer duidelijkheid gegeven over de speciale knuffelactie in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Supporters mogen wel knuffels mee het stadion in brengen. Maar de knuffels gaan niet naar zieke patientjes in het Sophia Ziekenhuis, En daar zijn volgens Feyenoord, hele praktische redenen voor.

De knuffels worden vlak voor de wedstrijd richting het veld gegooid. Ze zijn bedoeld voor kinderen die regelmatig het Sophia Kinderziekenhuis bezoeken.

Op sociale media reageerden mensen zaterdag verontwaardigd op het nieuws dat Excelsior supporters wel knuffels mee mogen nemen en Feyenoord-supporters niet. Maar dat beeld is dus niet waar, volgens algemeen directeur Jan de Jong.

'Wat een kul', 'Wat een gemiereneuk' en 'Wat een gezeik om niks', zijn enkele van de reacties van mensen op Facebook. Maar een woordvoerder verzekert dat de actie en de maatregel met goede bedoelingen zijn genomen.



Bacteriën

De woordvoerder van Feyenoord benadrukt dat gezondheidsredenen een grote rol spelen in het besluit dat de knuffels niet naar de kinderen gaan die nu in het ziekenhuis liggen.

"De kinderen die morgen aanwezig zijn, komen in het ziekenhuis voor behandeling, maar wonen wel thuis. Voor hen is het relatief ongevaarlijk om de knuffels mee te nemen, maar voor de kinderen in het ziekenhuis kunnen we geen risico's nemen." De knuffels zouden bijvoorbeeld bacteriën of huisstofmijt kunnen bevatten.

Feyenoord geeft de kinderen na de wedstrijd de kans om nog 'één of twee of drie' knuffels te kiezen, maar uiteindelijk verwacht de club dat er toch best veel overblijven. "Daar moeten we dan een goed doel voor zoeken", aldus de zegsman van Feyenoord.

Zo veel mogelijk knuffels

Algemeen Directeur Jan de Jong hoopt juist dat veel supporters morgen een knuffel meenemen naar het stadion.

"De actie en de massaliteit ervan is nu eenmaal het beste zichtbaar als iedereen de meegenomen knuffels op hetzelfde moment gooit. Bovendien zal Feyenoord zorgen dat er dan mensen rond het veld staan om deze knuffels op te rapen, mochten ze op het veld belanden. "

ADO-supporters

Het gooien van knuffels in de Kuip is een oorspronkelijk initiatief van supporters van ADO Den Haag uit 2016. Dat zag er toen zo uit: