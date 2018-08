Feyenoord: Knuffelverbod heeft niets te maken met veiligheidsregels

Feyenoordfans mogen zondag geen knuffels meenemen in het stadion voor een speciale actie omdat de club bang is dat het er teveel worden. Dat zegt een woordvoerder tegen RTV Rijnmond.

Op sociale media reageren mensen zaterdag verontwaardigd op het nieuws dat Excelsior supporters wel knuffels mee mogen nemen. Die knuffels worden vanuit het uitvak naar beneden gegooid, waar kinderen zitten die regelmatig in het ziekenhuis komen.

'Wat een kul', 'Wat een gemiereneuk' en 'Wat een gezeik om niks', zijn enkele van de reacties van mensen op Facebook. Maar een woordvoerder verzekert dat de actie en de maatregel met goede bedoelingen zijn genomen.

"De knuffels zijn echt bedoeld om vanuit het uitvak naar beneden te gooien. Als je aan de overkant zit dan haal je ten eerste niet het vak met de kinderen. Ten tweede zouden er veel te veel knuffels worden gegooid, terwijl er maar een paar honderd kinderen zijn."

In het uitvak zitten zondag ongeveer evenveel Excelsior supporters als er kinderen in het vak eronder zitten. Sterker nog: er zijn ook ouders en begeleiders bij, dus de kans is groot dat ieder kind wel zeker twee knuffels mee naar huis kan nemen.

Bacteriën

De woordvoerder benadrukt dat gezondheidsredenen ook een oorzaak zijn van de regel: geen enkele knuffel komt namelijk bij de patiëntjes in het ziekenhuis terecht.

"De kinderen die morgen aanwezig zijn, komen in het ziekenhuis voor behandeling, maar wonen wel thuis. Voor hen is het relatief ongevaarlijk om de knuffels mee te nemen, maar voor de kinderen in het ziekenhuis kunnen we geen risico's nemen." De knuffels zouden bijvoorbeeld bacteriën of huisstofmijt kunnen bevatten.

Feyenoord geeft de kinderen na de wedstrijd de kans om nog 'één of twee of drie' knuffels te kiezen, maar uiteindelijk verwacht de club dat er toch best veel overblijven. "Daar moeten we dan een goed doel voor zoeken", aldus de zegsman van Feyenoord.