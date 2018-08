De vragen van 18 augustus 2018

Tijdens de uitzending van zaterdag 18 augustus waren we op zoek naar een vreemde vogel die rare geluidjes maakte, dichtte Esther Porcelijn over verdrinkingsangst en bracht Okkie een onverwacht prachtige versie van Grease mee.

Vreemde Vogel

Peter Nieuwstraten was op vakantie op de Canarische Eilanden en hoorde 's nachts een heel rare vogel. Hij klonk als een dronken badeend, en leek van onderen wit (zie audio).

Na lang zoeken kwamen we er met hulp van luisteraar Alex van den Bijl achter dat het ging om Scopoli's Pijlstormvogel, die inderdaad in dat gebied voorkomt.

Kettingkooi

Francien Kroon vroeg ons:

Weten jullie wat dit voor toestellen zijn o.a in het Hoge Bergse Bos? Een metalen ronde mand op standaard met losse ring en kettingen. Is hij voor hooi (zie foto)?

Het blijkt te gaan om doelen voor diskgolf, een soort golfspel met frisbee's.

Fruit of uit?

Eldert Mulder uit Berkel en Rodenrijs vroeg:

Al het fruit groeit vanuit bloesem aan struik of boom. Bijvoorbeeld appels en aardbeien.

Maar een druif niet, terwijl dit toch ook fruit is. Hoe zit dat?

Boekgeheimen

Bob van Linge uit Schiedam-Spaland vroeg:

Als ik boeken leen in de bibliotheek, worden de gegevens over welke boeken ik heb geleend dan voor altijd bewaard?

Q-Tiptip

Petra Kiers had een vraag aan Okkie:

Bestaat de Britse band The Q-Tips nog? Wat hebben zij gedaan nadat Paul Young de band verliet?

Okkie wist te vertellen dat de band helaas is gestopt in 1993.





Schipper mag ik overvaren, links of rechts?

Ada Onderdelinden vroeg: eerder deze week stond ik langs de Waterweg en toen viel het me op dat schepen rechts varen. Is dit in bijvoorbeeld Engeland ook zo, of varen ze daar links?

De doden eren de doden

Marinel de Bruin vroeg via Facebook: bij het lezen van overlijdensberichten zie ik vaak namen van familieleden staan, waar een kruisje achter staat - ze zijn dus overleden. Ik vraag me af waarom mensen (of huisdieren) toch deel uitmaken van degenen namens wie er afscheid wordt genomen.