'We gingen in polonaise over de Van Brienenoordbrug terug naar Woudestein'

Excelsior hoopt zondag de tweede uitzege op Feyenoord in de clubgeschiedenis te boeken. De eerste en laatste keer dat dit gebeurde, was in het seizoen 1979/1980. De Kralingers wonnen met maar liefst 4-0 in De Kuip. Hans Kraay Jr. was één van de basisspelers bij Excelsior in dit memorabele duel.

"Ik was één van de gelukkigen die op het veld mocht staan", blikt Kraay Jr. "Bij trainer Thijs Libregts stond ik toentertijd wekelijks in de basis. Ik was een dienende speler voor Frans Struis, die bij ons de grote spelbepaler was. We hadden echt een goed seizoen onder Libregts." Excelsior haalde zelfs bijna Europees voetbal.

Maar het zag er in eerste instantie niet naar uit dat Excelsior 38 jaar geleden op bezoek bij Feyenoord zou winnen. "We werden in de eerste twintig minuten helemaal ondersteboven gespeeld", herinnert Kraay Jr. zich.

Hoe zijn eigen wedstrijd was? "Zoals altijd: iets te veel overtredingen en alles inleveren bij spelers die het beter kunnen."

Polonaise over Van Brienenoordbrug

Maar op een gegeven moment kregen vooral Struis en Rinie Plasmans het op hun heupen volgens Kraay Jr. "Op een of andere manier kreeg een paar spelers de geest. Ben Wijnstekers stond rechtsback, maar linksbuiten Plasmans maakte een aap van hem. Hij was bij twee of drie goals betrokken."

De 4-0 uitoverwinning bij Feyenoord was een groot hoogtepunt uit het geweldige jaar van Excelsior, dat negende in de eredivisie eindigde. "We zijn toen in polonaise, via de Van Brienenoordbrug, teruggegaan naar Woudestein. Niet met de bus naar Kralingen."

Alles was vroeger simpel, zegt Kraay Jr.: "Als we naar de training gingen, dan gooiden we onze oude kranten in de container. Dan konden de salarissen betaald worden. Na de overwinning gingen we terug naar de kantine op Woudestein en dronken we twee biertjes. Dat was het eigenlijk."

Snor

Kraay Jr. verwacht niet dat Excelsior zondag een tweede uitzege bij Feyenoord in de clubhistorie pakt. "Ik hoop wel dat Feyenoord morgen volle bak erop klapt. Met name de supporters verdienen het dat Feyenoord hoog druk zet." De oud-speler van Excelsior denkt dat de club uitwint van de ploeg uit

"Het kan niet altijd een feest zijn, zoals in 1980", zegt Kraay Jr, die een mooie tijd bij Excelsior had. "Toen had ik nog een snor. Ik denk dat dát reden is dat ik nooit verkering had."