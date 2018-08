In Rotterdam heeft brand gewoed op een volkstuincomplex aan de Overschiese Kleiweg. Volgens een woordvoerder van de brandweer ging het om een tuinhuisje op het complex Eigen Hof.

De rook van de brand was in een groot deel van Rotterdam te zien. In de directe omgeving zijn ook knallen gehoord. Mogelijk ging het om gesprongen gasflessen.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.