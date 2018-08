Internationale studenten makkelijke prooi van digitale zwendelaars

Meer dan duizend euro betalen voor een studentenkamer die helemaal niet bestaat. Het gebeurt in Rotterdam en buitenlandse studenten zijn regelmatig het slachtoffer. Online zijn meerdere oplichters actief die fictieve kamers aanbieden. Het Erasmus Magazine heeft hier een undercover onderzoek naar gedaan.

"Ik had 1000 euro borg overgemaakt, maar bij aankomst in Nederland was er geen kamer en kon ik geen contact meer krijgen met de makelaar of kamerverhuurbedrijf". De 28-jarige Indonesische student Taufiq doet zijn verhaal als slachtoffer van kamerzwendel.

Tekort

Het tekort aan woonruimte in Rotterdam voor studenten is een groeiend probleem en buitenlandse studenten zijn een gemakkelijke prooi voor louche praktijken.

EM-journalist Tim Ficheroux: "buitenlandse studenten zijn kwetsbaar omdat zij vanuit het buitenland een kamer moeten regelen en de kamer niet kunnen bezichtigen voor aankomst. Daardoor is het risico groter dat je in zee gaat met oplichters."

De journalisten van Erasmus Magazine doen zich voor als een 18-jarige Chinese studente en reageren op facebookadvertenties waarin woonruimte wordt aangeboden in Rotterdam.

"Dan proberen ze op allerlei manieren je te overtuigen om geld over te maken. We moesten een borg overmaken voor een appartement dat niet bestaat. En we moesten zelfs een keer 2200 euro overmaken zonder iets gezien te hebben", vertelt Ficheroux.

Dichte deur

Zodra je geld overmaakt, stopt het contact en sta je voor een dichte deur. Voor politie en justitie is het lastig deze zwendel aan te pakken omdat veelal vanuit het buitenland wordt geopereerd.

"Ik ken nauwelijks zaken waarbij na aangifte, zaken zijn opgelost", gaat Ficheroux verder. "Wel zie ik online steeds meer waarschuwingen circuleren en ook de universiteit alarmeert studenten."

De Indonesische student realiseert zich dat het kameraanbod waar hij 1000 euro borg voor heeft betaald te mooi was om waar te zijn. "Het was in het centrum voor een te aantrekkelijke prijs."

Taufiq is nu ook een gewaarschuwd mens. "Betaal niet voordat je de kamer gezien hebt en check vanuit het buitenland altijd of de makelaar en het kamerverhuurbedrijf ook daadwerkelijk bestaan."

Zorgen

De Landelijke Studentenvakbond (LSVB) en de Internationale studentenorganisatie ESN Rotterdam maken zich zorgen over deze illegale praktijken. De situatie is voor de buitenlandse studenten bijzonder lastig, zeker omdat een kamer bezichtigen onmogelijk is als je duizenden kilometers verderop zit.

“Buitenlandse studenten zijn vaak nog niet bekend met hoe de woningmarkt in Nederland werkt en moeten allerlei andere dingen regelen”, zegt Sander van der Neut van ESN Rotterdam.

Volgens de studentenvakbond worden buitenlandse studenten nauwelijks geholpen bij het vinden van een kamer en worden ze onvoldoende ingelicht over dit soort frauduleuze praktijken.