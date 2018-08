Deel dit artikel:











Koolwijk: 'Excelsior moet durven voetballen tegen Feyenoord' Ryan Koolwijk

Ryan Koolwijk zag donderdag in De Kuip Feyenoord tegen zijn oude Slowaakse club AS Trencin met 1-1 gelijkspelen. De aanvoerder van Excelsior ziet kansen in de derby tegen de ploeg uit Rotterdam-Zuid. "We moeten zorgen dat we in het eerste half uur geen doelpunt tegen krijgen. Dan is, denk ik, alles mogelijk."

Excelsior won maar één keer in de clubhistorie op bezoek bij Feyenoord. Dat was in het seizoen 1979/1980. "Het geldt voor meer tegenstanders dat het moeilijk winnen is in De Kuip", erkent Koolwijk. "Je moet realistisch blijven: wij zijn Excelsior, zij zijn Feyenoord. We willen graag winnen, maar het neemt niet weg dat het heel moeilijk gaat worden." Koolwijk is van mening dat Excelsior tegen Feyenoord erop moet klappen: "De ruimte ligt er wel tegen Feyenoord. Als je durft te voetballen, dan kan het zomaar gek lopen." Luister hierboven naar het volledige interview van Sinclair Bischop met Koolwijk.