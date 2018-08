Deel dit artikel:











Barendrecht en Brielle klaar in het bekertoernooi, ASWH en SteDoCo verder

Barendrecht is al uitgeschakeld in de TOTO KNVB Beker. De ploeg uit de tweede divisie verloor zaterdag in de tweede voorronde na verlenging met 2-1 van hoofdklasser sv DFS uit het Gelderse Opheusden. Het doelpunt van Bas Mourits kon niet voorkomen dat de Barendrechtse formatie een ronde doorstootte.

Ook Brielle bekerde niet verder. De eersteklasser kreeg in de eerste voorronde van het bekertoernooi een flink pak van EVV Echt uit de derde divisie: 7-0. ASWH heeft in de eerste kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker een ruime zege geboekt tegen MASV uit Arnhem. De ploeg uit de derde divisie zaterdag was met 5-0 te sterk voor de derdeklasser. Peter Verhoeve, Sanzio Dieterich (2x), Ismail Yildirim en Lester Pires maakten de goals voor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht. SteDoCo plaatste zich voor de tweede voorronde van het bekertoernooi door op het eigen sportpark tweedeklasser Cluzona uit Wouw met 1-0 te verslaan. De treffer van de ploeg uit Hoornaar kwam op naam van Joran Schröder. Woensdagavond treft ASWH in de tweede kwalificatieronde de winnaar van Bekkerveld en Hercules. Derdedivisionist SteDoCo speelt tegen de winnaar van JOS-Westlandia. Excelsior Maassluis, dat in de eerste ronde was vrijgeloot, gaat bij hoofdklasser FC 's-Gravenzande op bezoek.