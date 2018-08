Deel dit artikel:











Burger trots op zijn debuut bij Feyenoord Wouter Burger

Feyenoord mag dan de Europese uitschakeling tegen AS Trencin snel willen vergeten, voor Wouter Burger was de terugwedstrijd tegen de Slowaken iets wat hem altijd zal bijblijven. Hij maakte in dat duel zijn debuut in het eerste elftal van de Rotterdammers.

"Toen ik thuis kwam, heb ik nog wat met mijn ouders gedronken en nagenoten van mijn eerste mooie minuten in De Kuip", glundert Burger. "Het was niet mooi qua resultaat. Maar het was bijzonder om op zeventienjarige leeftijd mijn debuut in De Kuip te maken. Daar ben ik trots op." Burger wil voor zijn kans gaan in het eerste van de Rotterdamse formatie. "Ik wil natuurlijk graag basisspeler van Feyenoord worden. Ik ben nog maar zeventien en heb de tijd, maar ik moet keihard werken aan mijn fysiek, handelingssnelheid en tempo om op termijn basisspeler te worden." Kijk hierboven naar het volledige interview van Dennis van Eersel met Burger.