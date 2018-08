NAPRATEN: Feyenoord-Excelsior (3-0)

Zondag staat voor het eerst dit seizoen de Rotterdamse derby op het programma. Feyenoord ontvangt om 14:30 uur Excelsior in De Kuip. Uiteraard doet RTV Rijnmond Sport op de verschillende kanalen verslag van deze burenruzie.

Natuurlijk is Feyenoord-Excelsior integraal te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het programma begint al om 13:00 uur en duurt tot 18:00 uur. Bart Nolles presenteert de show. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zullen de radiocommentatoren zijn. Verder blikken we terug op de eerste wedstrijden van Sparta en FC Dordrecht van dit seizoen.

Opstelling Feyenoord

Bijlow; Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Malacia; Vilhena, Clasie, Toornstra; Berghuis, Van Persie, Larsson

Opstelling Excelsior

Stevens, Fortes, Mattheij, Matthys, Burnet; Schouten, Messaoud, Koolwijk; Anderson, Omarsson, Hadouir

Scoreverloop

17' 1-0 Robin van Persie78' 2-0 Jeremiah St. Juste89' 3-0 Jan-Arie van der Heijden