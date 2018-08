Pijn tergt zwemmer Maarten van der Weijden tijdens Elfstedentocht

Maarten van der Weijden, die sinds zaterdagochtend vroeg bezig is met een zwemtocht langs de elf Friese steden, heeft het zwaar. "Mijn lijden kent ergens wel een grens, waar ik vooraf dacht dat het grenzeloos was", zei de voormalig Olympisch kampioen zondagochtend tegen zijn coach.

De 37-jarige zwemmer heeft zijn tocht (drie dagen en twee nachten) om 07.00 uur hervat. Onderweg naar Workum had hij zo'n drie uur gerust. Dat was langer dan gepland. Van der Weijden zei dat hij veel last had van spierpijn.

Met zijn zwemtocht wil Van der Weijden zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar kanker. Zelf had hij ooit leukemie en genas daarvan. Zeven jaar nadat de diagnose was gesteld won hij op de Olympische Spelen in Peking goud op de tien kilometer zwemmen in open water.

"Het meest extreme dat ik me kan voorstellen, de Elfstedentocht zwemmen, kan ik opbrengen omdat ik me schuldig voel", zegt Van der Weijden dit weekend in een interview met NRC. "Schuldig ten opzichte van kankerpatiënten die het niet hebben overleefd. Ik draag het voortdurend met me mee en het is fijn om daar wat mee te doen. Om er uiting aan te geven in plaats van het weg te stoppen."

Poepbacterie



De Elfstedentocht is niet zijn eerste zwemtocht voor het goede doel. In juni vorig jaar zwom Van der Weijden van Amsterdam naar Rotterdam om geld op te halen voor de Vrienden van het Sophia Kinderziekenhuis.

Twee maanden later stak hij twee keer op een dag het Kanaal over. Ook die zwemtocht stond in het teken van de strijd tegen kanker.

Kort voordat Van der Weijden aan zijn Elfstedentocht begon, kreeg hij te maken met een fikse tegenvaller. In de Friese wateren was de poepbacterie E.coli geconstateerd. Recreanten die stukken met hem mee zouden zwemmen, kregen daarom het advies om aan de wal te blijven.

Van der Weijden besloot zijn tocht wel door te zetten. In de Friese steden waar hij al heeft gestempeld, stond hem steeds een warm onthaal te wachten.

De zwemtocht van Maarten van der Weijden is live te volgen via YouTube