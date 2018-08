Politie pakt Dordtenaar op voor verboden vuurwapenbezit

In Bergen op Zoom zijn zaterdagavond een 21-jarige man uit Dordrecht en twee Hagenaars van 20 en 21 jaar opgepakt voor verboden wapenbezit. Ze werden aangehouden na een tip.

De mannen reden in een auto door de stad. Nadat de politie de wagen langs de kant had gezet, wist een vierde inzittende met succes te vluchten.

Een politiehond vond in de buurt van de auto een doorgeladen vuurwapen. Wat de vier mannen in Bergen op Zoom van plan waren, is niet bekend.