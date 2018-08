Einde voor naturistencamping in Zwartewaal

Naturistencamping Natukreek in Zwartewaal houdt op te staan. De camping is overgenomen door een nieuwe eigenaar. Onder de naam van de Brielse Kreek zal op het huidige accommodatie een 'gewoon' recreatiepark herrijzen.

De mededeling kwam onverwachts voor de vaste klanten van de camping aan het Brielse Meer. ''We wisten nergens van. We zijn straks ons mooie plekje kwijt,'' zegt een van de vaste gasten, die anoniem wil blijven.

''Sommige huurders moeten eind oktober verdwijnen, anderen mogen nog een jaar blijven. Maar of ze dat doen is maar de vraag. Het heeft toch niet meer dezelfde sfeer."

Volgens exploitant Flevo-Natuur is de naturistencamping niet levensvatbaar. ''Wij hebben Natukreek in 2004 overgenomen en geprobeerd om het financieel dekkend te maken. Dat is ondanks alle pogingen niet gelukt'', zegt een woordvoerder.

Flevo-Natuur stond dit jaar weer voor een nieuwe investering. Het geld dat in Zwartewaal wordt besteed, komt uit de winstgevende exploitatie van de andere camping, Flevo-Natuur in Zeewolde.

De naturisten van Natukreek kunnen een nieuwe plek in Zeewolde krijgen. Het is onbekend hoeveel mensen van dat aanbod gebruik gaan maken.

De komende week is er overleg tussen Flevo-Natuur, de nieuwe eigenaar en de huurders. Dan krijgen de gasten meer informatie over hun toekomst en die van het park.